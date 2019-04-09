Текст "Тотального диктанта" в СОУНБ прочтет Павел Басинский

В СОУНБ (в отделе искусств на втором этаже) 13 апреля, в 15:00, пройдет "Тотальный диктант". Читать диктант будет актер театра-студии "Грань" Даниил Богомолов. Автор текста 2019 г. — Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик.

Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию в самарском разделе официального сайта "Тотального диктанта".

В областной научной библиотеке все места на участие в диктанте уже закончились. Но еще можно попасть в Московский городской педагогический университет (Самарский филиал), в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (Самарский университет). Участникам акции необходимо иметь при себе паспорт и быть зарегистрированными.