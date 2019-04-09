Студенты СамГТУ получили именные стипендии АО "АКОМ"

Подведены итоги конкурса на присуждение именных стипендий "АКОМ". В этом году это право получили четверо студентов химико-технологического факультета СамГТУ.

В 2017 году Группа компаний "АКОМ" и Самарский государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям и специфике современного промышленного предприятия. "АКОМ" предоставляет студентам возможность производственной практики, а выпускникам, проявившим себя наилучшим образом — трудоустройство. Кроме того, "АКОМ" учредил именную стипендию лучшим студентам 3-5 курсов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, проводящих научно-исследовательскую работу по проблемам отрасли химических источников тока, литейного производства черных металлов и сплавов, разработок инновационных технологий.

Сертификаты на получение именных стипендий "АКОМ" в размере 10 000 рублей получили Ксения Дернова, Евгений Малышев, Алена Умарова и Оксана Мякинькова. Успехи молодых людей в учебе и научной работе, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей характеризуют их как настоящих лидеров и будущих профессионалов. Именно такие квалифицированные кадры нужны компании "АКОМ" — одному из ведущих производителей аккумуляторных батарей в России. По окончании учебы у студентов есть отличная возможность трудоустроиться на предприятия "АКОМ", причем как на производстве, так и в научно-технических лабораториях, продолжая таким образом исследовательскую работу.