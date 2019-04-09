Фонд Михаила Прохорова продолжает прием заявок на конкурсы

С 1 марта идет прием заявок на открытые благотворительные конкурсы "Новый театр" и "Новая роль библиотек в образовании".

Конкурс "Новый театр", учрежденный Фондом Михаила Прохорова в 2008 году, нацелен на поддержку и развитие современного театрального искусства, на финансирование новых спектаклей, перформансов, театральных лабораторий.

Цели конкурса "Новый театр": поддержка независимых инициатив, компаний и экспериментального искусства, расширение театрального контекста России.

Один из главных критериев отбора заявок — инновационный характер проекта, предлагающего новый взгляд на театр как таковой. Особое внимание конкурс уделяет спектаклям, использующим новые выразительные и постановочные средства, экспериментальную драматургию или актуально переосмысляющим классику. Учитывается также общественная значимость проекта для региона, его соотнесенность с российским и мировым театральным контекстом в целом.

В конкурсе могут участвовать как государственные, так и независимые организации и творческие группы, намеренные создать спектакль-инсталляцию, перформанс, продукт в жанре променад-театра, театральную лабораторию или любые другие виды современного синтетического театрального искусства. Конкурс стремится поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов, поддержать малые независимые театральные компании.

География проекта — все регионы Российской Федерации. Заявки принимаются до 30 апреля 2019 года. Подробнее об условиях участия можно прочитать на странице конкурса "Новый театр" на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.

Конкурс "Новая роль библиотек в образовании" — одна из приоритетных инициатив Фонда Михаила Прохорова, задача которой — поддержка проектов, направленных на развитие образования, создание образовательных программ и конкретных учебных курсов.

В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Самарской областей.

При отборе заявок особое внимание будет уделено умению конкурсантов находить конкретные, специфические ниши для реализации проектов, наличию четкого представления о целевой аудитории, интересу к местным сообществам, к проблемам локальной истории и коллективной памяти, к использованию современных образовательных технологий. Экспертный совет учтет актуальность проекта, инновационность используемых подходов, конкретность результата, жизнеспособность, общественную значимость и эффективность воздействия на аудитории проекта.

Подробнее об условиях участия в конкурсе читайте на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова. Прием заявок завершится 30 апреля 2019 года.