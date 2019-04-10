Сбербанк провел семинар об эмоциональном интеллекте для учителей школ Самарской области

Спикером выступил профессор кафедры психологии Йельского университета, один из основателей оригинальной научной концепции эмоционального интеллекта Дэвид Карузо.

Семинар состоялся в рамках регионального сотрудничества Сбербанка и министерства образования и науки Самарской области.

"Мир стремительно меняется и предъявляет новые требования к компетенциям, навыкам, которыми дети должны обладать по завершению школьной программы. Именно поэтому важно развивать внутреннюю мотивацию, в частности через эмоциональный интеллект, со школьной скамьи. Это ставит новые задачи и перед учителями. Чтобы обеспечить их необходимыми инструментами для работы с детьми, Сбербанк организовал семинар Дэвида Карузо, одного из основателей теории эмоционального интеллекта", — комментирует председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Участниками семинара стали 50 преподавателей школ Самарской области. Дэвид Карузо рассказал о возможностях сознательного управления эмоциями и их использования в решении управленческих задач, при работе с учениками.

"Выступление Дэвида Карузо натолкнуло на мысль наполнить комплексную программу подготовки учеников регулярными занятиями по эмоциональному интеллекту. Помимо технических и инженерных компетенций, детям нужно развивать навыки командной работы. В современном мире они сталкиваются с разными людьми и должны уметь находить с ними общий язык, должны понимать свои эмоции и научиться вырабатывать оптимальные решения, и здесь важна роль эмоционального интеллекта", — комментирует Елена Безгласная, участник мероприятия, представитель регионального детского технопарка "Кванториум".

В конце марта 2019 года Поволжский банк ПАО Сбербанк и министерство образования и науки Самарской области обозначили основное направление регионального сотрудничества в области образования — развитие личностного потенциала школьников. Эта программа направлена на постановку жизненных целей и достижения их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.