Строительную компанию "Владимир" предупредили за нарушение прав дольщиков

Самарская ЗАО "Компания Владимир" неправомерно включала в договоры долевого участия пункты, ограничивающие права потребителей, следует из судебных документов.

Нарушения были выявлены прокуратурой Октябрьского района в июле 2018 года. Вопросы вызвал п. 7.3 в нескольких договорах, по которому "в случае расторжения договора по инициативе дольщика, принятые заказчиком от дольщика долевые взносы подлежат возврату после оплаты соответствующих квадратных метров новым инвестором, за вычетом 5% от возвращаемых дольщику денежных сумм, остающихся в распоряжении заказчика как компенсация за понесенные издержки".

Материалы проверки были переданы в управление Роспотребнадзора, наложившее на компанию штраф в 10 тыс. рублей.

Не согласившись с таким решением, "Владимир" оспорил его в областном арбитраже. В иске компания ссылалась на то, что нарушение было полностью устранено, данный пункт договора никогда не применялся, каких-либо жалоб от участников долевого строительства на него не поступало.

В итоге суд указал, что факт нарушения доказан, но, поскольку стройкомпания является субъектом малого предпринимательства и ранее к административной ответственности не привлекалась, то есть основания для замены штрафа на предупреждение.

Роспотребнадзор попытался оспорить это решение, но апелляционная инстанция в марте оставила его в силе.