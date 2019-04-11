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Музыка Культура

Волжский народный хор вернулся из большого гастрольного тура

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский народный хор им. П. М. Милославова вернулся из двухнедельного гастрольного тура, который проходил с 23 марта по 6 апреля в городах Республики Коми, Вологодской, Московской и Кировской областей. Началом гастрольного тура стало участие в III Всероссийском фестивале народного искусства "Танцуй и пой, моя Россия!" в Кремлевском дворце.

Гастрольный тур продолжился в Вологде, Ухте, Сосногорске, Сыктывкаре и Кирово-Чепецке, а в городах Великий Устюг, Инта, Печора и Усинск коллектив побывал впервые, с программой "По-над Волгой заря занялась" и детским спектаклем по мотивам одноименной русской народной сказки "Царевна-лягушка".

"Гастрольная поездка показала, что программа, которую мы назвали "По-над Волгой заря занялась", была правильно составлена, — говорит хормейстер Наталья Кузнецова. — Последовательность номеров логична и тщательно выверена для целостного восприятия программы зрителями. Программа не перегружена номерами для полного состава коллектива, что придает ей легкость и живость. В то же время несколько крупных и технически сложных хоровых и хореографических номеров, таких как: "Вниз по Волге реке", "Праздник на Волжском берегу", "Во кузнице", "Меж крутых бережков", "Казачий пляс", "По-над Воложкой заря занялась" формируют программу вокруг центральной темы — "Волга-матушка".

Важной остановкой в туре стал город Сыктывкар, где Волжский хор встретился со своими друзьями — Государственным ансамблем песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "Асъя Кыа". Коллективы обсудили дальнейшее сотрудничество.

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