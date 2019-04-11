16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Елена Ваенга едет в Самару и Сызрань с концертом Волжский народный хор вернулся из большого гастрольного тура Самарский художественный музей приглашает на концерт "Река из серебра" В Самарской филармонии пройдет ярмарка абонементов В Тольятти появится виртуальный концертный зал

Музыка Культура

В "Формограмме" покажут концерт-спектакль "Сны о Рахманинове"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати

В галерее "Формограмма" (Самара, ул. Молодогвардейская, 82) 13 апреля, в 16:00, состоится концерт-спектакль "Сны о Рахманинове" (16+).

Камерный хор "Людмила" и лучшие музыканты Самары исполнят романсы Сергея Рахманинова. А профессиональные художники (Дина Ковалёва, Наталья Шепелева, Ирина Елизарова и Анна Сливкова) на глазах зрителей будут создавать живописные полотна.

Эти картины передадут на благотворительный аукцион, который готовит Самарская областная организация Союза журналистов России в поддержку журналистов, нуждающихся в помощи.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

В Самарской Опере прошла премьера театрально-концертного исполнения "Богемы" Пуччини

В Самарской Опере прошла премьера театрально-концертного исполнения "Богемы" Пуччини

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5