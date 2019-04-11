В "Формограмме" покажут концерт-спектакль "Сны о Рахманинове"

В галерее "Формограмма" (Самара, ул. Молодогвардейская, 82) 13 апреля, в 16:00, состоится концерт-спектакль "Сны о Рахманинове" (16+).

Камерный хор "Людмила" и лучшие музыканты Самары исполнят романсы Сергея Рахманинова. А профессиональные художники (Дина Ковалёва, Наталья Шепелева, Ирина Елизарова и Анна Сливкова) на глазах зрителей будут создавать живописные полотна.

Эти картины передадут на благотворительный аукцион, который готовит Самарская областная организация Союза журналистов России в поддержку журналистов, нуждающихся в помощи.