На Безымянке бесплатно выступят московские музыканты

В субботу, 13 апреля, в ДК "Победа" состоится открытый концерт трубача Владислава Лаврика и флейтиста Максима Рубцова (Москва).

Владислав Лаврик (труба) — лауреат премии президента РФ, доцент Московской консерватории, артист фирмы "Ямаха" в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Российского национального оркестра, дирижер.

Максим Рубцов (флейта) — солист Российского национального оркестра, преподаватель Оркестровой Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов, член жюри международного телевизионного конкурса "Щелкунчик".

Анастасия Гончарова (фортепиано) — выпускница Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей камерной музыки.

В программе мастер-классы для учащихся самарских музыкальных учебных заведений (12 апреля, 15:00, детская музыкальная школа № 19, 6+) и концерт камерной музыки (13 апреля, суббота, 13:00, ДК "Победа", 6+). Вход на все мероприятия — свободный.

Выступление пройдет в рамках проекта "Театральный маршрут". У проекта два направления: автобусные выезды на спектакли и общедоступные творческие встречи с артистами в ДК "Победа".