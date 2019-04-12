Космонавт из Сызрани Михаил Корниенко принял участие в шоу "Вечерний Ургант"

Космонавт из Сызрани Михаил Корниенко в преддверии Дня космонавтики побывал в студии шоу "Вечерний Ургант" и ответил на вопросы Ивана Урганта.

В том числе, космонавт рассказал, что перед стартом у экипажа есть порядка 20 минут, чтобы послушать музыку и каждый из членов экипажа может заказать любую песню. Сам Михаил Корниенко дважды перед стартами слушал "Две звезды" в исполнении Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина.

Также Герой России ответил на вопрос ведущего, есть ли у него какое-то особенное слово, которое он произносит в момент старта. "Так и хочется сказать гагаринское "поехали", но не хочется отнимать у Юрия Алексеевича эту прерогативу. Чтобы не быть неоригинальным, я молчал".

По словам космонавта, несмотря на то, что до орбиты Земли необходимо подняться на 200 км, ракета преодолевает это расстояние всего за девять минут. А самая долгая экспедиция Михаила Корниенко длилась 340 суток. В открытый космос сызранец выходил дважды, суммарно по времени это составило порядка 12 часов. При этом, по признанию космонавта, он боится высоты.