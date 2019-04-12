Замдиректора "Балаковорезинотехники" будут судить за коммерческий подкуп

В Самаре завершено расследование уголовного дела замдиректора ПАО "Балаковорезинотехника". Его обвиняют по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 20 декабря 2018 г. обвиняемый во время "оперативного эксперимента" получил от представителя предприятия 255 тыс. руб. за согласование и подписание акта по демонтажу металлоконструкций. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары.