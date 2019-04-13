В Челно-Вершинах пройдет благотворительный концерт ансамбля "ВолгаFolk band"

В понедельник, 15 апреля, в 15:00 в с. Челно-Вершины в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями пройдет благотворительный концерт "Струнная рапсодия" ансамбля народных инструментов "ВолгаFolk band" (Самарская филармония).

В программе концерта. П. И. Чайковский "Марш", "Танец феи драже" и "Трепак" из балета "Щелкунчик"; А. Хачатурян "Лезгинка" из балета "Гаяне"; М. Блантер "Катюша"; А. Цыганков-В. Беляев "Цыганочка" и другие известные произведения.

Концерт организован в рамках музыкально-просветительского проекта "Музыка для Всех-II" и пройдет при поддержке ПАО "Лукойл". Цель проекта — выявление и реализация творческого потенциала среди детей с ограниченными возможностями и особенностями развития.