16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Челно-Вершинах пройдет благотворительный концерт ансамбля "ВолгаFolk band" Елена Ваенга едет в Самару и Сызрань с концертом Волжский народный хор вернулся из большого гастрольного тура Самарский художественный музей приглашает на концерт "Река из серебра" В Самарской филармонии пройдет ярмарка абонементов

Музыка Культура

В Челно-Вершинах пройдет благотворительный концерт ансамбля "ВолгаFolk band"

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати

В понедельник, 15 апреля, в 15:00 в с. Челно-Вершины в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями пройдет благотворительный концерт "Струнная рапсодия" ансамбля народных инструментов "ВолгаFolk band" (Самарская филармония).

В программе концерта. П. И. Чайковский "Марш", "Танец феи драже" и "Трепак" из балета "Щелкунчик"; А. Хачатурян "Лезгинка" из балета "Гаяне"; М. Блантер "Катюша"; А. Цыганков-В. Беляев "Цыганочка" и другие известные произведения.

Концерт организован в рамках музыкально-просветительского проекта "Музыка для Всех-II" и пройдет при поддержке ПАО "Лукойл". Цель проекта — выявление и реализация творческого потенциала среди детей с ограниченными возможностями и особенностями развития.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

В Самарской Опере прошла премьера театрально-концертного исполнения "Богемы" Пуччини

В Самарской Опере прошла премьера театрально-концертного исполнения "Богемы" Пуччини

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5