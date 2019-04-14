В Филармонии выступит оркестр волынщиков

В четверг, 18 апреля, в 19:00 в Самарской филармонии пройдет концерт-перформанс "Легенды Ирландии и Шотландии".

Оркестр волынщиков City Pipes представит программу "Храброе сердце", в которой прозвучит музыка, прошедшая сквозь время — шотландская традиция, классика современного рока и джаза, ирландские танцы. Концерт будет сопровождаться световым шоу.

Презентация программы "Волынки и орган" прошла в сентябре 2015 г. на одной из главных органных площадок Москвы — в соборе Св. Петра и Павла. За год регулярных концертов только в Москве программу услышали более 10 тыс. человек.

City Pipes — это сочетание схожих по принципу звукоизвлечения и совершенно разных по настроению и истории инструментов: шотландских волынок, ирландской волынки и органа. Состав оркестра: Евгений Лапекин — руководитель, шотландская, ирландская волынки, ирландские флейты; Игорь Виноградов — шотландская волынка, композиция; Андрей Миранов — тенор-барабаны; Михаил Юдин — маршевый барабан; Дмитрий Года — бас-барабан; Денис Тремор — световое шоу, пайп мейджер; Иван Ипатов — орган, фортепиано.