"Волгафест" переезжает на первую очередь набережной

Фестиваль "Волгафест" переезжает на первую очередь самарской набережной между Речным вокзалом и Вилоновским спуском, сообщают организаторы. В этом году он пройдет 8-9 июня.

"Фестиваль набережных изначально планировался не только как событие, но и как инструмент развития территории. За прошедшие годы мы много сделали для Второй очереди набережной. Некоторые участники нашего фуд-маркета создали на ней постоянные точки питания, за которые не стыдно. Скоро гигантские розовые руки, которые сейчас отдыхают на газоне, вернутся на свое прежнее место. Этот арт-объект авторства архитектора Иры Павловой прошлым летом стал одной из самых фотографируемых точек на всей протяженности самарских набережных. И его решено оставить как память о "ВолгаФесте" на прежнем месте в качестве арт-наследия 2010-х в числе прочих скульптур разных эпох на этом отрезке променада", - говорят о причинах организаторы фестиваля.

Напомним, в этом году "ВолгаФест" планируется сделать театральным. "Тема этого года звучит как "Игра", и она, конечно, нами воспринимается несколько шире, чем просто театр. Ведь "Волгафест" - это сайт-специфик-фестиваль: недостаточно просто вывести на улицу театры - тут нужно самих посетителей и жителей сделать участниками процесса. Поэтому и художники, и архитекторы тоже будут работать над проектами в этом направлении", - отметил директор фестиваля Михаил Савченко.

Уже известно, что одним из участников станет театральный художник Ксения Перетрухина, которая создаст для "Волгафеста" интерактивные скульптуры и инсталляции.