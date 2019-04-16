В Тольятти прошла "Битва на Волге"

В минувшее воскресенье, 14 апреля, в тольяттинском ледовом дворце спорта "Лада-Арена" прошел юбилейный, 10-й и последний вечер боев по смешанным единоборствам под эгидой промоушенской организации "Битва на Волге".

Теперь обновленный промоушен будет носить имя GFC — Лига ММА "Gorilla fighting championship". Об этом накануне боев на пресс-конференции в рамках процедуры взвешивания бойцов, объявил президент организации Александр Гурьянов. Уже 3 мая в Пензе пройдет 11-й по счету турнир с новым названием "GFC-11".

К сожалению, из-за проблем со здоровьем сразу два чемпиона организации — Нурулло Алиев и Шамиль Абасов не смогли 14 апреля выйти октагон на защиту своих поясов. Бой Абасова против Ризвана Куниева, очевидно, состоится в другие сроки, а вот Алиеву оперативно была найдена замена в лице казанского бойца Тимура Гилимзянова, который в со-главном бою вечера оспорил титул временного чемпиона "Битвы на Волге" в полусреднем весе с тольяттинцем Максимом Труновым. Трунов оправдал ожидания и уже к концу четвертой минуты боя оформил чемпионство, проведя удушающий прием. Теперь он жаждет скорейшего выздоровления Алиева, чтобы сменить временный пояс чемпиона на постоянный.

Среди тех, кто после боя вошел в октагон, чтобы поздравить чемпиона, был и неординарный российский тяжеловес Александр Емельяненко, которому уже 10 мая в Самаре, в рамках турнира "GFC-12" предстоит бой против бразильца Луиса Энрике Барбосы. "Я просто пошлю его в нокаут, жестко и быстро", — высказался о предстоящем поединке Емельяненко.

В этот вечер у тольяттинских болельщиков было еще три повода, чтобы поволноваться за своих — Никиту Подковальникова, Александра Дмитренко и Александра Солдаткина. Подковальников принял вызов на бой в весе до 74 кг против Саида Самадова из клуба "Ахмат" (Таджикистан) на коротком уведомлении, всего за сутки до своего выхода в клетку. Уже на 14-й секунде сильнейшим ударом в голову он нокаутировал соперника. Тяжеловес Солдаткин проиграл по всем статьям опытнейшему Олегу Попову из Элисты.

Самым напряженным и непредсказуемым получился бой в категории до 77,1 кг между Александром Дмитренко и Адисом Таалайбеком из Кыргызстана. Будучи кикбоксером экстра-класса, тольяттинец впервые бился в профессиональном ММА и, при этом, не смог до конца использовать весь свой потенциал, в частности, недостаточно наносил ударов ногами. Осмелевший киргиз несколько раз удачно проходил ему в ноги, доминируя в партере. Итог — ничья.

Лакомым блюдом вечера стал женский бой за титул чемпионки промоушена в наилегчайшем весе между действующей обладательницей пояса Мартой Валиксек из Польши и Заирой Дышековой из Москвы. Полячка в очередной раз продемонстрировала всю свою мощь, раз за разом прижимая Заиру то к сетке, то к настилу, нанося удары и обагряя кровью соперницы синтетическое покрытие. Пояс вновь отправляется в Польшу.

Всего было проведено 13 боев, в том числе, четыре чемпионских. В полулегком весе представитель Армении Жора Айвазян сломил сопротивление действующего чемпиона "Битвы на Волге" Абдурахмана Гитиновасова из знаменитой махачкалинской команды "Иглз ММА". А секундантом Гитиновасова в этот вечер был никто иной, как лучший отечественный боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он же, вместе с другими бойцами — Абубакаром Нурмагомедовым и Зубайрой Тухуговым, секундировал своему кузену Умару Нурмагомедову, в главном бою вечера сошедшемуся с бразильским мега-бойцом Вагнером Лимой за звание чемпиона в легчайшем весе. Наш самый перспективный молодой боец, как называют Умара, был сильнее грозного соперника на протяжении всех трех раундов в стойке и в партере, и вновь остался непобежденным, одержав свою девятую победу на профессиональном ринге, приблизившись еще на шаг к своей мечте — заявиться в сильнейшую лигу мира — UFC. Заключительное слово ринг-анонсер Александр Загорский предоставил Хабибу.

"ММА — это вид спорта, который существует за счет болельщиков, благодаря тому, что они приходят на трибуны и поддерживают бойцов, — сказал Нурмагомедов. — Огромное вам спасибо!"