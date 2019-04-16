Минтранс отменил аукцион по раскопкам в зоне Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отменило аукцион на спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения", возведенные не позднее середины XIX века". Об этом сообщили в ГКУ "Региональный телекоммуникационный центр".

Фото: Ирина Бойкина