Минтранс отменил аукцион по раскопкам в зоне Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отменило аукцион на спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения", возведенные не позднее середины XIX века". Об этом сообщили в ГКУ "Региональный телекоммуникационный центр".
Ранее предполагалось, что будет исследована площадь 1,5 тыс. кв. м - в зоне строительства Фрунзенского моста. Эта территория должна быть полностью освобождена от объекта археологического наследия до 30 ноября, а находки переданы музею им. П.В. Алабина. Начальная цена контракта составляла 40,1 млн рублей.