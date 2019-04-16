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Общество

Минтранс отменил аукцион по раскопкам в зоне Фрунзенского моста

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отменило аукцион на спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения", возведенные не позднее середины XIX века". Об этом сообщили в ГКУ "Региональный телекоммуникационный центр".

Фото: Ирина Бойкина

Ранее предполагалось, что будет исследована площадь 1,5 тыс. кв. м - в зоне строительства Фрунзенского моста. Эта территория должна быть полностью освобождена от объекта археологического наследия до 30 ноября, а находки переданы музею им. П.В. Алабина. Начальная цена контракта составляла 40,1 млн рублей.

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