Землю под Фрунзенским мостом освободят от артефактов XIX века

В зоне работ по возведению Фрунзенского моста проведут спасательные археологические полевые работы на площади 1,5 тыс. кв. м, говорится в документах госзакупки.

Исследовать предстоит объект археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения", возведенные не позднее середины XIX века" на участке от пересечения улиц Фрунзе и Комсомольской до Шоссейной, включая транспортные развязки. В результате работ эта территория должна быть полностью освобождена от объекта археологического наследия, а находки передадут музею им. П.В. Алабина.

Начальная цена контракта составляет 40,1 млн рублей. Исполнить его подрядчик должен до 30 ноября. Победителя конкурса определят 23 апреля.