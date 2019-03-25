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Землю под Фрунзенским мостом освободят от артефактов XIX века

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В зоне работ по возведению Фрунзенского моста проведут спасательные археологические полевые работы на площади 1,5 тыс. кв. м, говорится в документах госзакупки.

Фото: Ирина Бойкина

Исследовать предстоит объект археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения", возведенные не позднее середины XIX века" на участке от пересечения улиц Фрунзе и Комсомольской до Шоссейной, включая транспортные развязки. В результате работ эта территория должна быть полностью освобождена от объекта археологического наследия, а находки передадут музею им. П.В. Алабина.

Начальная цена контракта составляет 40,1 млн рублей. Исполнить его подрядчик должен до 30 ноября. Победителя конкурса определят 23 апреля.

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