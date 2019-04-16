МП "Благоустройство" задолжало за реагенты 122 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары установила, что МП "Благоустройство" несвоевременно расплатилось с ООО "Торговый дом "Уральский завод противогололедных материалов" за поставку противогололедного материала "Бионорд", сообщает пресс-служба надзорного органа.

В отношении должностного лица предприятия возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). В результате на него наложены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Принимаются меры к погашению задолженности перед ООО "Торговый дом "Уральский завод противогололедных материалов", которая на 10 апреля составляла 122 млн рублей.