В Самаре капитана корабля обвиняют в изготовлении порно-видео с участием детей

В Самаре 52-летнего капитана корабля Олега Е. обвиняют в 11 преступлениях сексуального характера в отношении детей, сообщает samara.kp.ru.

"По версии следствия, на протяжении последних нескольких лет он сексуально домогался до своего малолетнего родственника и записывал это на видео. Также задержанный применял сексуальное насилие к другому подростку. Ребятам на тот момент было по 11 лет, 2004 год рождения", — рассказал изданию собственный источник.

Долгое время мужчина оставался безнаказанным. Среди знакомых он характеризуется положительно, его называют настоящим профессионалом своего дела. Моряк — по долгу службы и просто так — объездил полмира, вел культурную жизнь, общался с иностранцами.

Стражам порядка поступила оперативная информация, благодаря которой удалось выяснить, что Олег Е. извращался над маленькими мальчикам прямо в своей квартире на ул. Победы. Ни жены, ни детей у злоумышленника нет. Именно там самарца и задержали в сентябре 2017 г. — буквально на следующий день после последнего преступления.

"Эпизодов несколько. Только в августе прошлого года на Е. завели три дела по факту изготовления порнографических материалов. Жертвой был его родственник. Он изготовил с его участием шесть видеозаписей: 20 февраля 2016 г., 27 марта 2016 г. и 3 октября 2015-го, — делится источник. — 3-го же октября он трогал за половые органы второго потерпевшего, мальчика 2004 года рождения. По этому случаю заведено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Записи сомнительного содержания следователи изъяли. Согласно заключению судебной экспертизы — они действительно подпадают под ст. 242 УК РФ. Силовики считают, что фигурант занимался распространением этих роликов и неплохо зарабатывал на этом. Не исключено, что торговля проходила как раз за границей.

В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что обвиняемый совершил не четыре, а больше 10 преступлений. Олега Е. арестовали. Сейчас его дело рассматривают в суде Красноглинского района. Слушания проходят за закрытыми дверьми, подробности обвинители не разглашают.

"Подсудимому вменяют четыре эпизода по п. "В" ч. 2 ст. 242 УК РФ, примечание 2. И семь эпизодов по п. "Б", ч. 4, ст. 132 УК РФ. Ранее мужчина не судим. Мера пресечения — заключение под стражей, — рассказали в районной прокуратуре.

Потерпевших двое — дети 2004 года рождения. С их стороны в отношении фигуранта пока не было озвучено никаких исков о возмещении морального ущерба, но вполне вероятно, что это будет сделано в дальнейшем.

Сам Олег показаний пока не давал. Однако он успел пожаловаться на сотрудников силовых структур и заявил, что они применяли к нему незаконные меры. В связи с этим заявлением назначено проведение доследственной проверки.

Судебный процесс продолжается. В случае доказательства вины Олегу Е. по совокупности вменяемых статьей грозит более 20 лет за решеткой.