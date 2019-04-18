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В Самаре состоялся третий выпуск Банковской школы ВТБ

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном экономическом университете состоялось вручение студентам вуза сертификатов об успешном окончании Банковской школы ВТБ. В мероприятии приняли участие руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков и ректор СГЭУ Габибулла Хасаев.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Проект ВТБ по бесплатному обучению студентов основам банковского бизнеса в третий раз стартовал на базе СГЭУ в конце октября прошлого года. Его участниками стали 16 учащихся старших курсов вуза. Большинство из них по итогам обучения приглашены в банк на прохождение практики, а одному из студентов предложена работа в ВТБ.

По словам Максима Папкова, все участники проекта показали отличную подготовку и высокий уровень знаний в сфере финансов. "В этом году мы постарались сделать нашу учебную программу более информативной и полезной. Чтобы ребята могли легко ориентироваться в современных и высокотехнологичных банковских продуктах и услугах, а также уверенно применять свои знания на практике. По итогам пройденного курса мы увидели, что предложенные нами темы действительно интересны, поэтому мы готовы продолжать эту традицию и обучать лучших студентов вуза".

Габибулла Хасаев также подчеркнул, что совместный с ВТБ проект позволяет университету с помощью экспертов банка эффективно осуществлять практико-ориентированное обучение. "Знакомство с лучшими банковскими практиками и продуктами, обучение работе с новыми финансовыми и цифровыми технологиями, приобретение необходимых компетенций создают предпосылки для учащихся еще со студенческой скамьи генерировать новые идеи", - отметил ректор вуза.

В этом учебном году Банковская школа ВТБ будет работать на базе Самарского университета, а в 2020-2021 годы проект вновь планируется реализовать в стенах СГЭУ.

Банковская школа - уникальный проект, который три года реализуется банком ВТБ в Самаре на базе СГЭУ. Программа дополнительного образования состоит из семи тематических блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров, работы в группе и индивидуальных заданий. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка. За время работы Банковской школы в ней прошли обучение свыше 60 студентов. Более десяти из них сегодня работают в ВТБ.

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