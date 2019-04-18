Минувшая апрельская ночь оказалась самой морозной в регионе за 90 лет

В ночь с 17 на 18 апреля в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха для этого месяца, сообщает "Приволжское УГМС".

Холоднее всего было в пос. Авангард Алексеевского района. Там столбик термометра опустился до отметки -10,7 градусов, что на 4,9 градусов ниже, чем в 1945 году.

Сразу четыре рекорда 1968 г. оказались побиты на 1-1,5 градуса в Челно-Вершинах (-9,3), Аглосе (-6,4), Тольятти (-7,3) и Новодевичьем (-7,9).

В Большой Глушице (-5,4) и Кинель-Черкассах (-7,9) минувшей ночью было на 1-2 градуса холоднее, чем в 1998 году.

А самый давний апрельский абсолютный минимум был перекрыт в Безенчуке. Там синоптики зафиксировали понижение температуры воздуха до -7,4, что на 0,8 градусов ниже, чем в 1929 году.