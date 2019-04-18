16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минувшая апрельская ночь оказалась самой морозной в регионе за 90 лет В Самаре контактные опоры обработают покрытием, защищающим от расклейки объявлений Александр Хинштейн привезет на свалку в Рождествено десант чиновников Полиция: найденный на дороге у с. Рождествено лосенок умер от инфаркта На ул. Ташкентской запретят остановку и стоянку машин

Общество

Минувшая апрельская ночь оказалась самой морозной в регионе за 90 лет

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати

В ночь с 17 на 18 апреля в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха для этого месяца, сообщает "Приволжское УГМС".

Холоднее всего было в пос. Авангард Алексеевского района. Там столбик термометра опустился до отметки -10,7 градусов, что на 4,9 градусов ниже, чем в 1945 году.

Сразу четыре рекорда 1968 г. оказались побиты на 1-1,5 градуса в Челно-Вершинах (-9,3), Аглосе (-6,4), Тольятти (-7,3) и Новодевичьем (-7,9).

В Большой Глушице (-5,4) и Кинель-Черкассах (-7,9) минувшей ночью было на 1-2 градуса холоднее, чем в 1998 году.

А самый давний апрельский абсолютный минимум был перекрыт в Безенчуке. Там синоптики зафиксировали понижение температуры воздуха до -7,4, что на 0,8 градусов ниже, чем в 1929 году.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5