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"АКОМ" провел для молодежи "Неделю без турникетов"

ЖИГУЛЕВСК. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15-19 апреля на аккумуляторном производстве "АКОМ" в Жигулевске побывали учащиеся четырех городских школ, а также первокурсники Жигулевского государственного колледжа. Экскурсии были организованы в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов".

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Акция является ежегодной и представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта "Работай в России!", направленного на информирование юношества о деятельности ведущих отечественных предприятий и популяризацию профессий, востребованных в промышленности. Предприятие является постоянным участником подобных мероприятий.

В ходе экскурсии по производственной площадке школьники и студенты подробно ознакомились со всеми этапами создания аккумуляторных батарей, современным высокотехнологичным оснащением завода, его историей и достижениями. Кроме того, юные гости получили возможность узнать о востребованных профессиях, уточнить условия труда, задать специалистам интересующие вопросы.

Благодаря таким мероприятиям у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, а значит, положительно решить вопрос трудоустройства. Группа компаний "АКОМ" — это возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами аккумуляторной отрасли. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального роста. Здесь всегда открыты двери для молодых, и многие руководители начинали свой трудовой путь с простых рабочих и рядовых специалистов.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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