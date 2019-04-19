В Тольятти к новому году должны построить сразу два детсада

В Тольятти в настоящее время ведется строительство сразу двух детских садов. Важно то, что их возводят в микрорайонах, где остро не хватает дошкольных учреждений. Корреспондент "ВН" побывала на этих стройках и узнала об их перспективах.

Первый детский сад строят в микрорайоне "Жигулевское море", стоимость его строительства 106 млн рублей. Второй — в микрорайоне "Калина", его стоимость реализации - 113 млн руб., где основное финансирование идет из федерального и регионального бюджета. В результате конкурса в конце прошлого года были определены в роли подрядчиков две самарские компании, которые реализуют проекты. Муниципальные контракты с ними заключены 28 декабря.

Стройплощадка под первый будущий детсад разбита в районе проезда Майский. Это территория с неровным ландшафтом на границе между жилыми домами и полем, на котором выделяли участки многодетным тольяттинцам. То, что тут наконец появится учреждение для дошколят, очень важно для жителей. Ведь с тех пор, как появился этот микрорайон, прошло порядка 25 лет, а детсада здесь никогда не было, и родителям приходится переводить детей через высокий мост над железной дорогой.

Детсад здесь строит ООО "Дизайн. Строительство". Видно, что работы здесь пока на начальной стадии: выкопан котлован, идет подготовка базы под фундамент. Встретивший нас на стройке ведущий специалист департамента градостроительной деятельности Олег Кучин сообщил, что сейчас реализуется нулевой цикл проекта, и готовность выполнения данной стадии составляет 35-40%. "Этот детсад рассчитан на 120 мест, где 45 предназначено для ясельной группы. Площадь будущего здания 2,9 тыс. кв. м. Строительство идет по графику", — сообщил чиновник.

Микрорайон "Калина", где строится второй детсад, расположен в северной части Автозаводского района, в границах Южного шоссе, улиц Ботанической, Полякова и Офицерской. Это дошкольное учреждение также рассчитано на 120 малышей. Его возводят на территории жилого комплекса новостроек "Южный бульвар" по договоренности с застройщиком жилья.

"В настоящее время завершается нулевой цикл строительства. Фундамент готов на 70%. Закончили работу по сваям 17 апреля, отклонений от графика не возникает", — рассказал представитель генподрядчика ООО "ВолгаСтройКонсалт" Алексей Ведехин.

Представители администрации сообщили корреспонденту "ВН", что оба детсада должны сдать к 20 декабря текущего года. И.о руководителя департамента градостроительной деятельности Игорь Квасов рассказал, что сейчас с руководителями генподрядных организаций идут переговоры - независимо от перебоев с поставками или неблагоприятными климатическими условиями оба объекта должны быть сданы в срок.