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Растениеводство АПК и пищепром

Защита растений позволяет получать высокий урожай

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основы будущего урожая закладываются не только на полях. Грамотный подход, сертифицированные семена, использование новейших агротехнических технологий, техники и средств защиты растений — вот секрет успеха одного из ведущих агрохолдингов, работающих на территории Самарской области. Главной темой обучающего семинара 12 апреля стала защита технических культур, подсолнечника и кукурузы.

Фото: Екатерина Климова

Награда для лидеров

На базе ООО "Юг Поволжья" в селе Августовка Большечерниговского района оживленно и многолюдно. Рядом с огромными современными сеялками, тракторами и комбайнами, уже готовыми в любой момент выйти в поле, замерли два украшенных нарядными бантами новеньких внедорожника. Это подарок компании Syngenta своему давнему партнеру — агрохолдингу "Василина".

"Сегодня мы вручаем автомобили по программе лояльности "Агробонус", — рассказывает территориальный руководитель подразделения компании Syngenta в Самарской области Михаил Ананьевский. — Эта программа действует для всех потребителей, которые пользуются продукцией Syngenta. После покупки фермеры или хозяйства получают бонусные баллы и, накопив их, могут выбрать себе подарки: агрономическое оборудование, технику для бизнеса, инструменты, сертификаты магазинов — вплоть до автомобилей. За семь лет работы этой программы мы вручили в Самарской области 12 автомобилей, в том числе 9 — агрохолдингу "Василина".

Первый заместитель директора агрохолдинга "Василина" Николай Бобошко отмечает: эти автомобили традиционно получают руководители и главные специалисты хозяйств-лидеров агрохолдинга по выполнению показателей растениеводства. С компанией Syngenta самарские растениеводы работают уже полтора десятка лет, активно используя как качественные семена, так и средства защиты растений. Главный акцент делается на гибридные семена. В агрохолдинге активно проводят испытания новых семян для Syngenta на экспериментальных полях. А с прошлого года здесь реализуется совместный проект по выращиванию гибридных семян подсолнечника для собственных нужд "Василины". Если в прошлом году было посеяно 20 га таких семян, то в 2019-м эта площадь выросла до 100 га. Это должно частично обеспечить потребности агрохолдинга в семенах.

"В дальнейшем мы планируем выращивать семена гибридов подсолнечника для всей области", — рассказал Николай Бобошко.

Защитить почву и семена

Главная тема семинара — средства защиты растений, особенности их выбора и правила применения. Несколько десятков агрономов внимательно слушают полевого технического эксперта компании Syngenta Наталью Бондареву. Доступно, понятно и наглядно она рассказывает о секретах получения хорошего урожая. Наталья Бондарева пояснила — переход к влагосберегающим технологиям, отказ от вспашки земли и оставление на поле стерни повышают не только урожайность, но и опасность развития инфекций. Чтобы этого не случилось, нужно грамотно подобрать протравитель для обработки семян и почвы.

"Основополагающий вопрос — правильный выбор протравителя, — рассказывает эксперт. — Именно он обеспечивает защиту от инфекций как в самих семенах, так и в почве, а значит — кустистость и урожайность растений. Чтобы знать, от чего защищать будущие посевы, нужно предварительно провести фитоэкспертизу семян и почвы, а также понимать, как используемые агротехнические приемы повлияют на развитие инфекций в земле и корневых гнилей".

Эксперт обратила внимание агрономов на важный нюанс: заявленные в протравителях действующие вещества должны быть разных классов, чтобы по-разному воздействовать на возбудителей болезней.

"Если сэкономить на протравителях в начале, то можно понести серьезные потери впоследствии", — подчеркнула Наталья Бондарева.

Не менее подробно и основательно участники семинара разобрали и другие ключевые моменты агротехники. Когда и как проводить калибровку сеялки, как корректировать норму высева в зависимости от количества влаги в почве, какие факторы учитывать при подборе препаратов и действующих веществ для фунгицидной и инсектицидной обработки зерновых, какие технологии использовать для защиты подсолнечника и кукурузы — в преддверии посевной агрономы получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы.

"Каждый год имеет свои особенности как по природным условиям, так и по распространению заболеваний растений. Совершенствуются технологии защиты растений, появляются новые технологии, и такие семинары помогают "поддерживать форму". Благодаря постоянному повышению квалификации сотрудников агрохолдинг показывает высокий результат работы", — отметил Николай Бобошко.

Работа не по шаблону

Главный агроном "Василины" Геннадий Шкаденко говорит, что никакого секрета в получении хорошего урожая нет — достаточно соблюдать технологии севооборота, вовремя проводить все необходимые мероприятия, использовать качественные семена и новую технику — комбайны, культиваторы, плуги. Но за этими простыми словами стоит напряженная и слаженная работа десятков и сотен человек. В сельском хозяйстве счет времени зачастую идет не на дни, а на часы.

"Сейчас первым делом мы заходим на поля с боронованием, нам важно успеть сохранить влагу, "закрыть" ее в почве. Потом начнем сеять — овес, ячмень, яровую пшеницу, затем нут и подсолнечник. К 20–22 мая рассчитываем закончить", — рассказывает Геннадий Шкаденко.

Чтобы защитить будущий урожай, в "Василине" используют весь спектр современных высокотехнологичных средств. Семена обязательно протравливают от инфекций, а землю тщательно обрабатывают гербицидами от сорняков.

"По мере появления на полях насекомых-вредителей мы проводим инсектицидную обработку, а фунгицидами защищаем растения от болезней", — рассказывает Геннадий Шкаденко. — Если этого не сделать, потери могут быть весьма существенными. Так, сорняки могут "задавить" до 30% всходов, вредители — уничтожить почти половину урожая, а болезни — погубить 35-40% растений. Так что все затраты окупаются с лихвой".

Однако важно соблюдать не только агротехнику, но и правильно выбирать сроки проведения работ. Агрономы чутко "ждут погоду" и готовы в любой момент дать команду "на старт".

"В сельском хозяйстве нельзя работать "по шаблону", это очень творческая работа, а каждый агроном — это настоящий художник, — смеется Геннадий Шкаденко. — Мы целый год готовимся к маю, и от того, как проведем посевную, во многом зависит весь урожай!"

Николай Бобошко, первый заместитель директора агрохолдинга "Василина":

— Сегодня все хозяйства агрохолдинга "Василина" в полной мере обеспечены техникой, семенами и кадрами. Теперь главное — грамотная организация работы. Конечно, в холдинге работают опытные и высококвалифицированные агрономы, однако новые знания никогда не бывают лишними.

 

 

Михаил Ананьевский, территориальный руководитель подразделения компании Syngenta в Самарской области:

— Для хорошего урожая хозяйствам недостаточно просто купить качественные семена и средства защиты растений. Важно правильно их подобрать и правильно их применять. Для нас важно, чтобы вложив деньги в продукцию Syngenta наши партнеры получили хороший результат. Поэтому эксперты компании не просто проводят обучающие семинары, но и сопровождают процесс выращивания сельхозкультур на всех этапах.

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