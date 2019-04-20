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Кино Культура

В Самаре проходит фестиваль доброго кино "Свет лучезарного ангела"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля, в ТК "Амбар" в кинотеатре "Амбар Синема" открылся фестиваль доброго кино "Свет лучезарного ангела" — зрителям покажут анимационные, документальные и художественные фильмы-победители международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел".

Фото: vkonline.ru

Почетным гостем церемонии открытия фестиваля стал митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. "Миссия фестиваля очень добрая, — пояснил архиерей. — Само название ее определяет: доброе кино для детей. Сегодня для нашего народа очень важно, чтобы мы не утратили свои исторические корни. Они, как было определено сначала с момента крещения Руси, находятся в православной вере. Тысячу лет Россия жила по своим Божьим законам: сохраняла личность, семью и вела ценности нашего отечества. То, что происходит у нас на Самарской земле свидетельствуется, прежде всего, через форму искусства кинематографа и нашу православную веру. Важно, чтобы идеал святости, который был определен самим Христом в Евангелие, не был утрачен".

В Самару приехали звезды российского кинематографа, в том числе и специальный гость — заслуженный артист России Андрей Мерзликин. "Я рад, что этот фестиваль становится традицией, и здорово, что у него такие правильные векторы развития. Все это мы делаем для того, чтобы быть радостными и счастливыми, — поделился со зрителями артист. — Сегодня мы представим небольшую, но очень важную программу, которой я отдал не один год жизни, это спектакль посвященный жизни Василия Макаровича Шукшина".

Напомним, что праздник доброго кино впервые прошел в 2005 году и сразу стал ежегодным. За это время  зрители кинофестиваля познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.

Фильмы-победители международного благотворительного кинофестиваля "Свет лучезарного ангела" разных лет можно будет увидеть завтра, 21 апреля, в кинотеатре "Амбар Синема". Гости фестиваля также могут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов и творческих встречах с профессиональными режиссерами, педагогами, мультипликаторами и документалистами. Вход на фестиваль бесплатный.

Напомним, фестиваль доброго кино "Свет лучезарного ангела" проходит под девизом: "Доброе кино возвращается!" по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя Попечительского совета Комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России" Светланы Медведевой.

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