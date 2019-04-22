Специалисты АО "Транснефть - Дружба" в рамках Года охраны труда в ПАО "Транснефть" провели открытый урок по охране труда для студентов Самарского государственного технического университета.

В занятии на кафедре трубопроводного транспорта приняли участие 37 студентов 4 курса.

Сотрудники предприятия рассказали студентам о систематической работе, которую проводит АО "Транснефть - Дружба" для улучшения условий труда. Это выделение пешеходных зон на территории производственных объектов, приведение к нормативным требованиям лестниц и площадок обслуживания, обеспечение средствами малой механизации, разработка комплексов производственной гимнастики на рабочих местах.

В практической части урока студенты ознакомились с приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшему на роботе-тренажере "Максим". Открытый урок продолжился на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Лопатино", где специалисты предприятия продемонстрировали применение на практике принципов политики ПАО "Транснефть" в области охраны труда.