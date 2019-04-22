16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" продлила контракт с Александром Тимиревым Победителем "Кубка Владислава Третьяка" стал ЦСКА Вячеслав Андрющенко подписал новый контракт с "Ладой" "Лада-2006" одержала первую победу в "Кубке Третьяка" Владислав Третьяк открыл в Тольятти хоккейный турнир на Кубок своего имени

Хоккей Спорт

Победителем "Кубка Владислава Третьяка" стал ЦСКА

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати

В "Кубке Владислава Третьяка" одержал победу столичный ЦСКА, который выиграл не только все матчи в своей группе, но и решающую игру, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В заключительный день турнира состоялись стыковые матчи:

  • за 9 место: "Союз" (Сочи) — "Северсталь" (Череповец) — 2:3;
  • за 7 место: "Лада" (Тольятти) — "Металлург" (Новокузнецк) — 1:4;
  • за 5 место: "Кристалл" (Южно-Сахалинск) — "Химик" (Воскресенск) — 2:4;
  • за 3 место: "Авангард" (Омск) — "Ак Барс" (Казань) — 7:6 ОТ;
  • финал: ЦСКА (Москва) — "СКА-Серебряные Львы" (Санкт-Петербург) — 7:3.
Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5