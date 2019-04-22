Победителем "Кубка Владислава Третьяка" стал ЦСКА

В "Кубке Владислава Третьяка" одержал победу столичный ЦСКА, который выиграл не только все матчи в своей группе, но и решающую игру, сообщает пресс-служба ХК "Лада".
В заключительный день турнира состоялись стыковые матчи:
- за 9 место: "Союз" (Сочи) — "Северсталь" (Череповец) — 2:3;
- за 7 место: "Лада" (Тольятти) — "Металлург" (Новокузнецк) — 1:4;
- за 5 место: "Кристалл" (Южно-Сахалинск) — "Химик" (Воскресенск) — 2:4;
- за 3 место: "Авангард" (Омск) — "Ак Барс" (Казань) — 7:6 ОТ;
- финал: ЦСКА (Москва) — "СКА-Серебряные Львы" (Санкт-Петербург) — 7:3.