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"Русские машины" рассматривают вариант отказа от авиационного завода "Авиакор"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ."Русские машины" рассматривают вариант отказа от авиационного завода "Авиакор"
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Корпорация "Русские машины" Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей авиационного завода "Авиакор", сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова.

"Основной собственник сейчас рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе этого предприятия и вообще об отказе от этого актива", — сказал Жданов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Также, по словам глава ведомства, владелец завода может поменять его назначение. "Хозяин ищет пути, как этот актив использовать по другому назначению", — отметил Жданов.

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