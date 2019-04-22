"Русские машины" рассматривают вариант отказа от авиационного завода "Авиакор"

Корпорация "Русские машины" Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей авиационного завода "Авиакор", сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова.

"Основной собственник сейчас рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе этого предприятия и вообще об отказе от этого актива", — сказал Жданов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Также, по словам глава ведомства, владелец завода может поменять его назначение. "Хозяин ищет пути, как этот актив использовать по другому назначению", — отметил Жданов.