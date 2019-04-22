Александр Емельяненко перенес бой в Самаре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перенес бой в рамках турнира "Битва на Волге-11" в Самаре из-за падения с велосипеда. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в соцсети.

"Мой Друг Виктор @tomanosarik который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре перенесен", — написал Емельяненко.

Напомним, 10 мая Александр должен был выйти на ринг против Луиса Энрике.