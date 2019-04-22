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Общество

В Самаре из-за долгов за воду арестовали магазин

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районе областной столицы судебные приставы наложили арест на имущество магазина одноразовой посуды, хозяйка которого задолжала за услуги водоснабжения и водоотведения больше 500 тыс. руб., сообщает "РКС-Самара".

На банковские счета уже был наложен арест, а компания перешла на расчет исключительно наличными деньгами, желая таким образом и долг не гасить, и бизнес продолжать. В итоге приставы арестовали весь товар в магазине и наличные средства в кассе. Теперь предпринимательнице  придется выкупать свой же товар, на что ей дается не более 10 дней. А если она попытается его продать во время ареста, то уже будет нести уголовную ответственность. Кроме того, еще предстоит рассчитаться с долгом за воду.

Меньше чем за час бизнесвумен прибыла в компанию "РКС-Самара", внесла небольшую сумму в счет погашения долга, и  на заседании ближайшего комитета по дебиторской задолженности будет обсуждать условия дальнейшего погашения долга.

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