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Общество

Как и зачем "зажигают" звезды в Новокуйбышевской нефтехимической компании

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился зональный тур корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" для работников Компании и их детей, а также учеников "Роснефть-классов" и студентов-стипендиатов. Конкурс проходит по всей стране уже в девятый раз и за это время Новокуйбышевская нефтехимическая компания представила на суд жюри участников во всех фестивальных жанрах, став одним из лидеров по призовым местам.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Площадкой зонального тура корпоративного фестиваля по традиции стал концертный зал КРЦ "Звезда". Здесь и пели, и плясали, так что дух захватывало, смешили, удивляли и трогали публику до слёз, а жюри под председательством народного артиста России Левона Оганезова не скупилось на комплименты и дельные замечания.  

А мы такие зажигаем

Первый фестивальный день посвятили номинации "Вокал". В возрастной категории до 17 лет нефтехимическое предприятие представила дочь сотрудницы Полина Калинина с песней Аллы Пугачёвой "Сто часов счастья". "До этого два года подряд я выбирала для выступления песню на английском языке, а в этом захотелось спеть на русском — прочувствовать, испытать эмоции от родного языка, от великой композиции, пусть не очень известной, но тронувшей меня до глубины души", — призналась исполнительница. Корпоративный фестиваль стал для Полины хорошей школой и помог определиться с будущей профессией: девушка планирует поступать на эстрадное отделение одного из столичных музыкальных вузов.

Её тёзка — аппаратчик Полина Сорокина — в категории "18 лет и старше" выступила в составе дуэта с авторской песней "Солнышко". "Это наша премьера с профессиональным певцом, автором слов и композитором Романом Гайдманом. Хочется поблагодарить компанию "Роснефть" за этот конкурс, за возможность участия. Я получила много положительных эмоций", — сказала она.

Программу второго конкурсного дня открыли артисты эстрадно-циркового и оригинального жанра. От Новокубышевской нефтехимической компании было представлено три номера. Самые юные участницы — дети сотрудников Ксения Еремеева и Ирина Борзова в составе коллектива на суд жюри представили яркий номер с захватывающими акробатическими элементами. "Этот номер намного сложнее предыдущих по силовым элементам. Мы работали над ним больше двух месяцев, по две-три тренировки в неделю. Чтобы выполнить все акробатические трюки, нужна хорошая физическая подготовка, сильные руки, пресс. И нужно помнить про артистизм, ведь по сюжету мы — охотники, поймавшие добычу и охраняющие ее", — пояснили девочки. К слову, в копилке юных артисток уже есть "золото" и "серебро" финала фестиваля в Москве. И у девчонок появился шанс повторить успех — танцевальный номер "Wild Dance" по итогам зонального тура занял первое место.

В номинации "Хореография. Эстрадный танец. 7-12 лет" выступил сын сотрудника Андрей Тепляков. Вместе с партнершей он исполнил зажигательный танец "Буги-вуги". "У нас яркий танец, быстрый, красивый, прямо настоящий драйв. И хотя на сцене мы не первый раз, все равно волновались. Но тем, как выступили, довольны", — рассказал Андрей.

Еще одно "золото" — у аппаратчицы цеха №6 Алины Рачковой, в составе дуэта выступившей во взрослой категории с танцевальным номером "Только ты". "Занималась танцами в детстве, выступала на "Студенческой весне" во время учебы в университете, и вот, спустя несколько лет захотелось вспомнить танцевальные па, разбавить рабочие будни новыми впечатлениями. Коллеги и супруг поддержали, и вот я на сцене! Испытала невероятные эмоции, адреналин!", — говорит танцовщица, усилия которой окупились с лихвой.

Прогресс налицо

Как отметил председатель жюри, народный артист России Левон Оганезов, уровень выступлений с каждым годом растет. "Радует, что заводчане все чаще выходят за рамки "дом-работа-дом" и находят время на творчество. Спасибо "Роснефти", которая уделяет этому внимание и средства".
По итогам зонального этапа фестиваля представители Новокуйбышевской нефтехимической компании завоевали по пять "золотых" и "серебряных" наград и теперь будут готовиться к финалу фестиваля в Москве.

1 место:

Номинация "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр. 7 — 12 лет" — Ксения Еремеева, Ирина Борзова, Алина Осина, Милана Вопиловская. Композиция "Wild Dance"

Номинация "Вокал. Народный. 7-12 лет" — София Баринова. Композиция "Субботея"

Номинация "Хореография. Эстрадный танец. 18 лет и старше" — Алина Рачкова, Евгений Пахомов. Композиция "Только ты"

Номинация "Отражение. Изобразительное искусство. 13-17 лет" — Анастасия Понякшина. Название работы "Маски".

Номинация "Отражение. Фотография. 18 лет и старше" — Людмила Сидорова. Название работы "Как много лайков у нас с тобой".

2 место:

Номинация "ВИА. Инструментальный жанр. Коллектив. 18 лет и старше" — Александр Нуждин, Максим Кадушников, Виталий Городков, Виталий Ищеряков, Полина Калинина, Алексей Ожегов, Александр Азизов, Сергей Рыбин, Владислав Руденко, Денис Шевяков. Композиция "Делу время".

Номинация "Вокал. Эстрадный.13-17 лет. Коллектив" — Дмитрий Мочалов, Артем Михиенков, София Гольдина, Ксения Сидорова. Композиция "Путеводная звезда".

Номинация "Вокал. Эстрадный.18 лет и старше" — Полина Сорокина, Роман Гайдман. Композиция "Солнышко".

Номинации "Отражение. Изобразительное искусство. 7-12 лет" — Иван Семенков. Название работы "Огни Роснефти".

Номинации "Отражение. Фотография. 18 лет и старше" — Екатерина Астрелина. Название работы "Вот так химия".

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