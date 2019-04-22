Как и зачем "зажигают" звезды в Новокуйбышевской нефтехимической компании

В Самаре завершился зональный тур корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" для работников Компании и их детей, а также учеников "Роснефть-классов" и студентов-стипендиатов. Конкурс проходит по всей стране уже в девятый раз и за это время Новокуйбышевская нефтехимическая компания представила на суд жюри участников во всех фестивальных жанрах, став одним из лидеров по призовым местам.

Площадкой зонального тура корпоративного фестиваля по традиции стал концертный зал КРЦ "Звезда". Здесь и пели, и плясали, так что дух захватывало, смешили, удивляли и трогали публику до слёз, а жюри под председательством народного артиста России Левона Оганезова не скупилось на комплименты и дельные замечания.

А мы такие зажигаем

Первый фестивальный день посвятили номинации "Вокал". В возрастной категории до 17 лет нефтехимическое предприятие представила дочь сотрудницы Полина Калинина с песней Аллы Пугачёвой "Сто часов счастья". "До этого два года подряд я выбирала для выступления песню на английском языке, а в этом захотелось спеть на русском — прочувствовать, испытать эмоции от родного языка, от великой композиции, пусть не очень известной, но тронувшей меня до глубины души", — призналась исполнительница. Корпоративный фестиваль стал для Полины хорошей школой и помог определиться с будущей профессией: девушка планирует поступать на эстрадное отделение одного из столичных музыкальных вузов.

Её тёзка — аппаратчик Полина Сорокина — в категории "18 лет и старше" выступила в составе дуэта с авторской песней "Солнышко". "Это наша премьера с профессиональным певцом, автором слов и композитором Романом Гайдманом. Хочется поблагодарить компанию "Роснефть" за этот конкурс, за возможность участия. Я получила много положительных эмоций", — сказала она.

Программу второго конкурсного дня открыли артисты эстрадно-циркового и оригинального жанра. От Новокубышевской нефтехимической компании было представлено три номера. Самые юные участницы — дети сотрудников Ксения Еремеева и Ирина Борзова в составе коллектива на суд жюри представили яркий номер с захватывающими акробатическими элементами. "Этот номер намного сложнее предыдущих по силовым элементам. Мы работали над ним больше двух месяцев, по две-три тренировки в неделю. Чтобы выполнить все акробатические трюки, нужна хорошая физическая подготовка, сильные руки, пресс. И нужно помнить про артистизм, ведь по сюжету мы — охотники, поймавшие добычу и охраняющие ее", — пояснили девочки. К слову, в копилке юных артисток уже есть "золото" и "серебро" финала фестиваля в Москве. И у девчонок появился шанс повторить успех — танцевальный номер "Wild Dance" по итогам зонального тура занял первое место.

В номинации "Хореография. Эстрадный танец. 7-12 лет" выступил сын сотрудника Андрей Тепляков. Вместе с партнершей он исполнил зажигательный танец "Буги-вуги". "У нас яркий танец, быстрый, красивый, прямо настоящий драйв. И хотя на сцене мы не первый раз, все равно волновались. Но тем, как выступили, довольны", — рассказал Андрей.

Еще одно "золото" — у аппаратчицы цеха №6 Алины Рачковой, в составе дуэта выступившей во взрослой категории с танцевальным номером "Только ты". "Занималась танцами в детстве, выступала на "Студенческой весне" во время учебы в университете, и вот, спустя несколько лет захотелось вспомнить танцевальные па, разбавить рабочие будни новыми впечатлениями. Коллеги и супруг поддержали, и вот я на сцене! Испытала невероятные эмоции, адреналин!", — говорит танцовщица, усилия которой окупились с лихвой.

Прогресс налицо

Как отметил председатель жюри, народный артист России Левон Оганезов, уровень выступлений с каждым годом растет. "Радует, что заводчане все чаще выходят за рамки "дом-работа-дом" и находят время на творчество. Спасибо "Роснефти", которая уделяет этому внимание и средства".

По итогам зонального этапа фестиваля представители Новокуйбышевской нефтехимической компании завоевали по пять "золотых" и "серебряных" наград и теперь будут готовиться к финалу фестиваля в Москве.