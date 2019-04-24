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Общество

Трамваи вновь пойдут до "Самара Арены" 4 мая

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трамвайную линию к стадиону "Самара Арена" планируют полностью восстановить к 4 мая, сообщили в городском департаменте транспорта.

Маршрут № 7, работающий по будним дням, а также маршруты №№ 11 и 12, курсирующие по выходным, вновь будут ходить по прежнему маршруту. Также в дни домашних матчей "Крыльев Советов" на линии работает трамвай S5, связывающий "Самара Арену" с железнодорожным вокзалом.

Напомним, о размыве путей в районе "Самара Арены" и ограничении из-за этого движения трамваев 8 апреля сообщили в МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (ТТУ).

Сложившаяся ситуация привела к тому, что трамвай по маршруту № 7 временно изменил схему движения.

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