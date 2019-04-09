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Дорожное строительство Транспорт и связь

Гендиректор "ВТС Метро": "Размыв трамвайной линии не имеет отношения к нашей работе"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуацию с размывом трамвайных путей в районе кольца около стадиона "Самара Арена" прокомментировал генеральный директор строившего эту ветку АО "ВТС Метро" Сергей Натальчук.

"ВТС Метро" добросовестно выполнило и сдало работы по строительству трамвайной линии. Размыв почвы никакого отношения к нашей работе не имеет. Возможно, проблема в недобросовестном исполнении своей работы другими подрядчиками. Но пока рано делать выводы — нужно разобраться. Возможно, очистные сооружения на этом участке не готовы были принять паводок в объемах текущего года. Сейчас к решению ситуации подключатся и город, и область. Все знали, что паводок придет и готовились. Мы понимаем, что он еще нам принесет много неприятных моментов. Будем бороться", — заявил Сергей Натальчук.

Напомним, о размыве путей в районе "Самара Арены" и ограничении из-за этого движения трамваев 8 апреля сообщили в МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (ТТУ).

Сложившаяся ситуация привела к тому, что трамвай по маршруту № 7 временно изменил схему движения. Сейчас он не доезжает до стадиона, а курсирует между Барбошиной поляной и станцией метро "Победа".

"Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается", — сообщил вчера директор МП ТТУ Михаил Ефремов.

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