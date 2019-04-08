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Общество

У "Самара Арены" размыло трамвайные пути

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары сообщает об ограничении движения трамваев из-за размыва путей в районе кольца стадиона "Самара Арена".

В связи с этим маршрут №7 временно следует по измененной схеме: от станции метро "Победа" до Барбошиной поляны, не доезжая стадиона.

После откачки воды специалисты департамента транспорта Самары и ТТУ проведут обследование путей на предмет необходимости ремонтных работ.

"Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается. Возможно, забилась канализация. Воду сейчас откачивают. После чего можно будет определить масштаб восстановительных работ. Однозначно потребуется подсыпать грунт и щебенку, утрамбовать слои. Менять рельсы и шпалы не понадобится", - сообщил директор МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов. 

Напомним, новая трамвайная линия от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" была запущена весной прошлого года. Подрядчиком строительства выступало АО "ВТС Метро".

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