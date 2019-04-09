Ситуация с подмывом трамвайных путей у "Самара Арены" признана аварийной

В понедельник, 8 апреля, в 18:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что произошло размытие трамвайных путей на 17 км Московского шоссе в Кировском районе, в результате которого, движение трамваев на участке приостановили, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. В 19:00 проведено заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на котором данная ситуация признана аварийной. На месте происшествия работает инженерная и специальная техника. Контроль обстановки осуществляет оперативная группа 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Всего на ликвидацию размытия привлечено семь единиц техники и 10 человек личного состава. Как ранее сообщал директор МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов, Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается. Возможно, забилась канализация. Воду откачивают. После чего можно будет определить масштаб восстановительных работ.