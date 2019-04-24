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Общество

Сызранского предпринимателя оштрафовали за торговлю немаркированными сухофруктами

СЫЗРАНЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области оштрафован предприниматель, торговавший сухофруктами и орехами без подтверждающих их происхождение и качество документов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Надзорным ведомством выявлен факт отсутствия на упаковке более полутонны орехов и сухофруктов, подготовленных к реализации в Сызрани, маркировочных ярлыков, свидетельствующих о происхождении товаров, а также сопроводительных документов, подтверждающих безопасность данной продукции для потребителя.

Указанные действия являются нарушением требований соответствующих технических регламентов Евразийского экономического союза и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции, либо к продукции и связанным с требованиями к продукции реализации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям).

В связи с этим транспортный прокурор обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении торговца к административной ответственности. В ходе судебного заседания предприниматель вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также в период рассмотрения дела судом устранил выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения.   

Решением суда бизнесмен привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле транспортного прокурора.

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