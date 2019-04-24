Нового ректора СамГМУ выберут в конце мая

Министерство здравоохранения РФ согласовало дату проведения выборов ректора Самарского государственного медицинского университет, сообщает пресс-служба вуза. В соответствии с решением ученого совета университета выборы руководителя образовательной организации состоятся 29 мая.

На должность ректора СамГМУ претендуют четыре кандидата: директор института инновационного развития Александр Колсанов, декан лечебного факультета Дмитрий Константинов, директор института профессионального образования — проректор по лечебной работе Евгений Корымасов и

проректор по клинической работе — главный врач клиник СамГМУ Александр Сонис.

Нынешний глава вуза Геннадий Котельников не вправе вновь претендовать на этот пост в связи с достижением предельного возраста.