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Образование Общество

Нового ректора СамГМУ выберут в конце мая

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения РФ согласовало дату проведения выборов ректора Самарского государственного медицинского университет, сообщает пресс-служба вуза. В соответствии с решением ученого совета университета выборы руководителя образовательной организации состоятся 29 мая.

На должность ректора СамГМУ претендуют четыре кандидата: директор института инновационного развития Александр Колсанов, декан лечебного факультета Дмитрий Константинов, директор института профессионального образования — проректор по лечебной работе Евгений Корымасов и
проректор по клинической работе — главный врач клиник СамГМУ Александр Сонис.

Нынешний глава вуза Геннадий Котельников не вправе вновь претендовать на этот пост в связи с достижением предельного возраста.

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