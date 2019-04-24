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Общество

На вокзале в Сызрани найдена девочка-подросток, сбежавшая из дома в Североуральске

СЫЗРАНЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте найдена 16-летняя жительница г. Североуральск Свердловской области, самовольно ушедшая из дома, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным полицейских, на днях в дежурную часть Сызранского линейного отдела из ОМВД России по городу Североуральску поступила ориентировка о пропаже несовершеннолетней местной жительницы, которая утром 19 апреля ушла из дома и не вернулась. В ориентировке сообщались приметы внешности и одежды разыскиваемой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что 22 апреля на железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1 на имя девушки был приобретен билет на пассажирский поезд сообщением "Самара-Адлер".

Вечером она пришла на железнодорожный вокзал, чтобы сесть в поезд, но там ее опознали и остановили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела.

Затем беглянка была помещена в государственное казенное учреждение Самарской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра" г. о. Сызрань (коррекционный)", а ее родители уведомлены об этом.

"Девушка рассказала, что уйти из дома она спланировала заранее, так как устала от давления со стороны родителей, — сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — И проснувшись утром она собрала рюкзак с личными вещами и направилась на автовокзал. На автобусе добралась до Екатеринбурга, а дальше путешествовала попутным автотранспортном. Из Сызрани она собиралась уехать в Краснодар и там остаться жить и работать".

В настоящее время несовершеннолетняя уже передана законным представителям.

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