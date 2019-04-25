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ГТРК "Самара" и Корпорация "Кошелев" приступили к съёмкам молодёжного сериала Московский кинофестиваль. День шестой Дневник московского кинофестиваля. День пятый Московский кинофестиваль. День четвертый В Самаре проходит фестиваль доброго кино "Свет лучезарного ангела"

Кино Культура

ГТРК "Самара" и Корпорация "Кошелев" приступили к съёмкам молодёжного сериала

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев" представляют вниманию зрителей уникальный проект — первый самарский подростковый сериал "Всё по-честному". Тизер будущей ленты уже появился в Сети.

Сериал поднимает важные для подрастающего поколения вопросы: дружбы, любви, нравственного выбора. Во всем многообразии на экране будет представлена школьная жизнь.

Не менее интересен сюжет будет и для взрослых: перипетии героев вызовут не только чувство светлой грусти по школьным годам чудесным, но и помогут узнать много нового о себе и подрастающем поколении.

Ссылка на тизер

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