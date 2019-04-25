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"АКОМ" успешно прошел международную сертификацию

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аккумуляторным производством "АКОМ" успешно пройден ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества (СМК) IATF 16949:2016.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Стандарт IATF 16949:2016 "Фундаментальные требования к СМК для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части" разработан международной целевой автомобильной группой, в которую входит девять ведущих мировых автопроизводителей и пять национальных ассоциаций автопрома - Италии, США, Германии, Франции, Великобритании.

Стандарт IATF 16949:2016 разработан как дополнение к стандарту ISO 9001:2015 и используется вместе с ним. Но если ISO 9001:2015 выставляет общие требования к системе менеджмента качества и может быть применен в любой сфере деятельности, то стандарт IATF 16949:2016 задает строгую ориентацию на потребителя с включением ряда консолидированных предшествующих специфических требований автопроизводителей стран-лидеров в этой отрасли, включая такие критерии, как постоянное улучшение продукции, предупреждение дефектов, снижение изменчивости в цепочке поставок и т.д. Компания "АКОМ" прошла сертификацию по каждому из этих стандартов.

"Таким образом, предприятие подтверждает свои лидерские позиции на рынке аккумуляторных батарей, высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции. "АКОМ" с полным правом продолжает поставки на конвейеры мировых автомобильных брендов в России и активно расширяет рынки сбыта продукции", - отмечают в компании.

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