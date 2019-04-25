В Самарском университете обсудили развитие циркулярной экономики

Переход к экономике замкнутого цикла требует не только создания технологических инноваций, направленных на эффективное ресурсопотребление, но и практики новых социальных инноваций и создания бизнес-моделей. Особенностью социальных изменений является совместная работа различных участников, включая представителей государственных органов, бизнеса, НКО, университетов и граждан. Данная социально-инновационная модель (Quadruple Helix model Открытых Инноваций 2.0) впервые в России была реализована на базе Самарского университета.

Циркулярная экономика (или экономика замкнутого цикла) - это особая форма экономических отношений, основанная на принципах возобновления используемых ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе к использованию возобновляемых источников энергии.

Она рассматривается как часть так называемой "четвертой промышленной революции" ("индустрия 4.0") и призвана изменить индустриальную модель развития, которая сопровождается неограниченным и бесконтрольным вторжением человека в природную среду. Именно эти вопросы и начали обсуждать в среду, 24 апреля, участники работы стратегической сессии, проходящей в Самарском университете.

Приветствовал собравшихся врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев. Он отметил важность работы над такими современными и "трендовыми" мировыми проектами, как циркуляционная экономика, для роста рейтингов вуза и повышения качества образования.

В стратегической сессии приняли участие представители Самарской области: Самарский университет, СГЭУ, СамГТУ, министерство промышленности и торговли, министерство энергетики и ЖКХ, министерство экономики и инвестиций, департамент городского хозяйства и экологии Самары, администрация Чапаевска, YellowRockets и другие акторы.

С основным докладом выступила Дарья Герасименко, профессор Самарского университета, сотрудничающая также с университетами Санкт-Галлена и Технического университета Лозанны (Швейцария). Она вкратце перечислила "вызовы", заставляющие человечество отказываться от "прямого потребления" и развивать циклическую экономику: рост населения планеты, увеличение информационных потоков, глобальные изменения климата и другие. Все это и заставляет нас сегодня искать новые экономические модели и решения.

Внедрению ресурсосберегающих и восстанавливающих технологий мешают вполне конкретные проблемы: нет достаточной нормативно-правовой базы, механизмов финансирования перехода на новые бизнес-модели, особенно для малого и среднего бизнеса, различного рода поддержки, например, налоговых льгот, и пр.

Также есть большие проблемы в сфере социального взаимодействия. Задача стимуляции людей к переходу со старых шаблонов мышления и восприятия (например, прийти к мысли, что новая экономика строится на сотрудничестве всей экосистемы, а не на жесткой конкуренции) оказалась самой сложной, намного сложнее, чем разработка новых технологий.

В России, например, за счет старой "советской" базы до сих пор силен технический сегмент, социальные же инновации развиты чрезвычайно слабо. "Говорить о необходимости внедрения инноваций в России сегодня - это одно, а реально заниматься инновациями и проживать их - совсем другое", - резюмировала Дарья Герасименко.

Профессор Герасименко занимается исследованиями для построения инновационных социально-экономических систем, таких как экономика замкнутого цикла. Она также поделилась опытом проведения социальной лаборатории совместно с партнерами (Impact Hub Lausanne and Geneva, Collaboratio Helvetica, SDSN, EPFL) в Швейцарии в 2018 г. по развитию экономики замкнутого цикла в кантоне Во. Подробности www.circularresourceslab.ch.

Экологические аспекты технологических инноваций в контексте экономики замкнутого цикла были подробно рассмотрены в докладе Екатерины Маркеловой. Она - профессор Самарского университета, ведет научные исследования по биогеохимии в Университете Ватерло (Канада) и представляет National Geographic по вопросам глобального изменения климата.

В докладе был рассмотрен европейский подход к концепции исчерпаемости и неисчерпаемости ресурсов, которая, как оказалось, неспособна отразить современные экологические проблемы. Сейчас потребности не оставляют человечеству другого выхода - нужно внедрять и развивать технологии вторичного использования, переработки и восстановления. То есть заниматься экономикой замкнутого цикла.

Участники стратегической сессии продолжили работу в формате социальной мини-лаборатории для практики нового формата трансформации и создания экосистем через Теорию U (Масачусетский Институт Технологий) и иных практик. В работе лаборатории участвовали все представители Quadruple Helix модели (государственные органы, университеты, бизнес и общественники).