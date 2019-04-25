Тольяттинская школа боевых искусств получила "Золотой Пояс"

В среду, 24 апреля, в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась XIII церемония вручения национальной премии в области боевых искусств "Золотой Пояс". В номинации "Лучшая школа боевых искусств России" лауреатом стала "Поволжская Академия Боевых Искусств" из Тольятти под руководством Юрия Хоменко.

С 2005 года премия "Золотой Пояс" - это одно из наиболее престижных мероприятий, в рамках которого представители мира боевых искусств и спортивных единоборств России получают общественное признание за свой вклад в развитие спорта.

Организатор премии — Российский союз боевых искусств (РСБИ), объединяющий 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Сопредседателями РСБИ являются заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.