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Тольяттинская школа боевых искусств получила "Золотой Пояс"

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась XIII церемония вручения национальной премии в области боевых искусств "Золотой Пояс". В номинации "Лучшая школа боевых искусств России" лауреатом стала "Поволжская Академия Боевых Искусств" из Тольятти под руководством Юрия Хоменко.

С 2005 года премия "Золотой Пояс" - это одно из наиболее престижных мероприятий, в рамках которого представители мира боевых искусств и спортивных единоборств России получают общественное признание за свой вклад в развитие спорта.

Организатор премии —  Российский союз боевых искусств (РСБИ), объединяющий 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Сопредседателями РСБИ являются заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Поволжская Академия Боевых Искусств" (ПАБИ) была открыта в 1997 году. В ПАБИ занимаются более 1600 спортсменов, занятия проводят 32 тренера. В общеобразовательных учреждениях Тольятти открыто 12 филиалов академии. В школе ежегодно проводится более 30 соревнований по дзюдо, каратэ, айкидо, рукопашному бою и спортивным танцам. Воспитанники ПАБИ регулярно становятся призерами всероссийских и международных соревнований.

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