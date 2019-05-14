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ВТБ предлагает сниженную ставку по ипотеке для квартир от 100 кв. м

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ изменил условия ипотечной программы "Больше метров - ниже ставка": теперь клиентам доступно приобретение квартир площадью более 100 кв. м по специальной ставке 9,7% годовых.

Программа "Больше метров - ниже ставка" позволяет взять ипотечный кредит на готовое или строящееся жилье с первоначальным взносом 20% от его стоимости. Для объектов площадью от 65 и до 99 кв. м ценовые параметры составляют 10,1% годовых.

"Мы намерены и дальше планомерно снижать ипотечные ставки, расширяя кредитные возможности заемщиков и предлагая им наиболее выгодные условия. В рамках изменений также снижена ставка для клиентов, желающих приобрести недвижимость в кредит без справки о доходах, по двум документам. В этом сегменте у ВТБ одно из лучших на рынке предложений: от 9,95% годовых", - отметил Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

Получить решение по ипотеке без справки о доходах можно по программе "Победа над формальностями". Оформление заявки на кредит происходит по двум документам: паспорту и номеру СНИЛС. Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья составляет 40% от стоимости приобретаемого объекта, новостройки - от 30%. Решение по заявке принимается в течение одного дня.

Дополнительно снизить ставку по ипотеке могут клиенты, активно использующие дебетовые или кредитные карты ВТБ "Мультикарта" и "Мультикарта-Привилегия" с бонусной опцией "Заемщик". В таком случае дисконт может составить до 0,6 п.п.

Ипотечный кредит в ВТБ можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма - 60 млн рублей. По итогам первого квартала 2019 г. банк заключил 61 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 148 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 53%. Размер ипотечного портфеля ВТБ по состоянию на 1 апреля составил более 1,464 трлн рублей.

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