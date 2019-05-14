16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов В Самаре наблюдается динамика вакансий в производственной сфере Со свалки в Рождествено вывезли более 216 т мусора Возле "Самара Арены" ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований Возле самарского храма Кирилла и Мефодия остановили вырубку деревьев

Общество

В регионе малоимущих обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 405
Версия для печати

Социально незащищенных граждан, проживающих вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, обеспечат спутниковым ТВ бесплатно. Такое решение было принято правительством региона в марте этого года.

В настоящее время 98,2% населения региона имеют доступ к "цифре", однако по ряду объективных причин в 499 домохозяйствах, относящихся к социально незащищенным категориям, отсутствует возможность приема ЦЭТВ.

 Всего в бюджете Самарской области на эти цели запланировано 2,99 млн рублей. Социальную помощь предоставят тем гражданам, кто уже получает в период с марта по ноябрь 2019 года:
-  ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
-  денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
-  ежемесячное социальное пособие в размере 500 руб. для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
-  материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Для того чтобы бесплатно получить оборудование, жителям таких населенных пунктов необходимо обратиться в уполномоченную администрацией района организацию с заявлением и паспортом.

С 20 мая таким оборудованием будут обеспечены 90 домохозяйств, где проживают социально незащищенные граждане. На одно домохозяйство однократно будет выдан один комплект спутникового оборудования для приема цифрового вещания.

Отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года.

Полная информация о цифровом телевидении - на сайте смотрицифру.рф, по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02.

В Самарской области также работает региональная "горячая линия" 8-800-707-61-23 по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров для помощи в установке и настройке цифрового оборудования. Время работы: пн - чт с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), пт - с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).  

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2