В регионе малоимущих обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

Социально незащищенных граждан, проживающих вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, обеспечат спутниковым ТВ бесплатно. Такое решение было принято правительством региона в марте этого года.

В настоящее время 98,2% населения региона имеют доступ к "цифре", однако по ряду объективных причин в 499 домохозяйствах, относящихся к социально незащищенным категориям, отсутствует возможность приема ЦЭТВ.

Всего в бюджете Самарской области на эти цели запланировано 2,99 млн рублей. Социальную помощь предоставят тем гражданам, кто уже получает в период с марта по ноябрь 2019 года:

- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- ежемесячное социальное пособие в размере 500 руб. для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Для того чтобы бесплатно получить оборудование, жителям таких населенных пунктов необходимо обратиться в уполномоченную администрацией района организацию с заявлением и паспортом.

С 20 мая таким оборудованием будут обеспечены 90 домохозяйств, где проживают социально незащищенные граждане. На одно домохозяйство однократно будет выдан один комплект спутникового оборудования для приема цифрового вещания.

Отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года.

Полная информация о цифровом телевидении - на сайте смотрицифру.рф, по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02.

В Самарской области также работает региональная "горячая линия" 8-800-707-61-23 по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров для помощи в установке и настройке цифрового оборудования. Время работы: пн - чт с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), пт - с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).