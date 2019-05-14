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Работники АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Представители отделов и служб аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в митинге на площади Славы в Самаре, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Сотрудники Волгоградского РНУ возложили цветы и венки к Вечному огню на Аллее героев и памятнику Георгию Константиновичу Жукову в Волгограде.

Накануне праздника молодые специалисты АО "Транснефть-Приволга", работники служб социального развития районных нефтепроводных управлений и лидеры профсоюзной организации посетили ветеранов войны, бывших работников предприятия, поздравили их и вручили подарки.

В аппарате управления компании 8 мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Ветеранов встречали молодые специалисты акционерного общества, духовой оркестр исполнял мелодии фронтовых песен, создавая особую праздничную атмосферу. Работали полевая кухня и выставка предметов и оружия времен Великой Отечественной войны.

С приветственным словом к ветеранам обратился главный инженер АО "Транснефть-Приволга" Андрей Тащилин: "День Победы - один из самых светлых и дорогих для нас праздников. В этот день мы с особой признательностью чтим память воинов, павших на полях сражений, и воздаем должное ветеранам войны и труда, легендарному поколению фронтовиков. Здоровья вам и долгих лет жизни!"

Для гостей были подготовлены концертная программа с участием молодых специалистов и праздничное чаепитие.

В День Победы сотрудники предприятия из разных подразделений - от Бугуруслана до Ростовской области - вышли на улицы городов и поселков с портретами своих дедов и прадедов в колонне "Бессмертного полка".

Эстафета праздничных мероприятий будет продолжена в рамках волонтерских проектов АО "Транснефть-Приволга", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержка пожилых людей - один из приоритетных направлений социальной политики АО "Транснефть-Приволга". Все ветераны и пенсионеры предприятия после ухода на пенсию продолжают обеспечиваться социальными льготами и гарантиями. АО "Транснефть-Приволга" компенсирует им затраты на стационарное лечение и приобретение лекарственных препаратов, выделяет оздоровительные путевки в санатории, оказывает другую материальную помощь.

АО "Транснефть-Приволга" также выделяет финансирование для поддержки ветеранских организаций в рамках оказания благотворительной помощи.

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