Музей модерна посвятит Ночь музеев ретромании

Музей Модерна 18 мая присоединится к акции "Ночь музеев" с программой на тему "Ретромания" (6+).

Слово "ретромания" в начале 2010-х ввел в оборот британский критик Саймон Рейнольдс. Ретромания - это страстная любовь к прошлому, увлечение реалиями прошлых десятилетий.

"Ретромания стала доминирующей силой в нашей культуре, и это создает ощущение, что мы достигли точки невозврата. Может быть, ностальгия лишает культуру возможности двигаться вперед, но, возможно, эта пагубная сентиментальность является следствием того, что движение вперед прекратилось, и мы подсознательно обращаемся к более динамичным и ярким временам", - пишет Рейнольдс.

18 мая Музей Модерна представит зрителям свои версии ушедших эпох. Как осмысляются эти эпохи сейчас? Почему нам так ностальгируется? Почему старые эстетики возвращаются и снова становятся модными?

Программа "Ночи в Музее"

Двор

19:00. Двор Музея Модерна превратится в "Площадь ушедших и будущих эпох" с однодневными музеями 1960-х и 1990-х.

Площадки: панк-павильон 1990-х, райский сад 1960-х. Окно новой эпохи, где посетители сами определят ее вероятное имя и культурные особенности. Колокольня конца эпохи.

Выступления: Isaak Mo (Самара), "Твои друзья полимеры" (Самара), Проект Marthe (Франция, Греция).

Особняк

На первом этаже на один вечер развернется проект "Распаковка особняка". Публике представится возможность заглянуть в те комнаты, в которые обычно вход закрыт. Особняк будет осмыслен современными художниками.

Художники - Анатолий Гайдук, Раек, Антон Вейс, Кирилл Lpc.

Закончится "Ночь в Музее" хеппенингом художника и звонаря Саввы Зорина "Один удар", который ритуально завершит старые эпохи и, возможно, проложит дорогу к новым.