Олег Барков возглавил компанию "ВТБ Недвижимость"

Олег Барков назначен на должность генерального директора ООО "ВТБ Недвижимость", входящего в группу ВТБ.
Олег Барков - известный девелопер, обладающий многолетним опытом работы в банковском, девелоперском и консалтинговом бизнесе. На счету Олега Баркова - успешное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными консалтинговыми компаниями в области недвижимости, а также реализация более чем 30 проектов жилищного девелопмента общей площадью около 500000 м². Среди них - такие известные в Санкт-Петербурге проекты, как элитные жилые комплексы "Новая звезда", "Дом Ле Грандъ", "Морской 28", "Морской 30" и другие. Был Генеральным консультантом таких знаковых проектов, как "Охта-центр" (девелопер - ОДЦ Газпромсити, в настоящее время проект известен как "Лахта-Центр"), "Набережная Европы" и "Невская Ратуша" (девелопер - ВТБ Девелопмент).
На должности генерального директора ООО "ВТБ Недвижимость" Олег Барков будет отвечать за операционную деятельность компании, а также за реализацию текущих программ и формирование портфеля новых девелоперских проектов.
Биографическая справка:
Олег Барков родился 16 июля 1964 года в Мурманске. В 1988 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-системотехник". В 1993 году окончил факультет переподготовки управляющих кадров ФИНЭКа по специальности "экономист". В 2009 году прошел переподготовку по программе MBA. С 1992 по 1994 год работал в АКБ "Россия" начальником отдела внешних подразделений, с 1994 по 1997 год - заместителем председателя правления Северного морского банка, с 1998 по 2000 год - исполнительным директором ЗАО "Руста".
В строительной сфере Олег Барков начал работать с 2000 года на позиции директора по развитию холдинга "RBI / Северный город". В 2002 году был назначен директором по развитию ЗАО "Петербургстрой-Skanska". В период с 2006 по 2016 год занимал позиции генерального директора ЗАО "Найт Фрэнк СПб" и ООО "Ханса СПб Девелопмент" (СЕО Группы компаний "Ханса"). В 2010 году был признан персоной года по версии CRE St. Petersburg and Federal Awards, в 2016 году вошел в номинацию "Топ-100 лучших менеджеров Санкт-Петербурга" по версии газеты "Деловой Петербург".