Олег Барков возглавил компанию "ВТБ Недвижимость"

Олег Барков назначен на должность генерального директора ООО "ВТБ Недвижимость", входящего в группу ВТБ.

Олег Барков - известный девелопер, обладающий многолетним опытом работы в банковском, девелоперском и консалтинговом бизнесе. На счету Олега Баркова - успешное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными консалтинговыми компаниями в области недвижимости, а также реализация более чем 30 проектов жилищного девелопмента общей площадью около 500000 м². Среди них - такие известные в Санкт-Петербурге проекты, как элитные жилые комплексы "Новая звезда", "Дом Ле Грандъ", "Морской 28", "Морской 30" и другие. Был Генеральным консультантом таких знаковых проектов, как "Охта-центр" (девелопер - ОДЦ Газпромсити, в настоящее время проект известен как "Лахта-Центр"), "Набережная Европы" и "Невская Ратуша" (девелопер - ВТБ Девелопмент).

На должности генерального директора ООО "ВТБ Недвижимость" Олег Барков будет отвечать за операционную деятельность компании, а также за реализацию текущих программ и формирование портфеля новых девелоперских проектов.