Транспортная прокуратура проводит проверку по факту Boeing, вернувшегося в аэропорт Сургута

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с самолетом Boeing авиакомпании UTair, следовавшим из Сургута в Самару и вернувшимся в аэропорт вылета по техническим причинам, пишет tass.ru со ссылкой на старшего помощника уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елену Крымскую.

Напомним, Boeing авиакомпании UTair рейса Сургут - Самара вынужденно вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.

"Сургутским транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. <…> Решение о посадке было принято командиром воздушного судна по причине срабатывания датчика о технической неисправности. Посадка произведена экипажем благополучно, повреждений воздушного судна, пострадавших не имеется. На борту находилось 126 пассажиров и четыре члена экипажа", - сказала Крымская.