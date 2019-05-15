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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту Boeing, вернувшегося в аэропорт Сургута

СУРГУТ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с самолетом Boeing авиакомпании UTair, следовавшим из Сургута в Самару и вернувшимся в аэропорт вылета по техническим причинам, пишет tass.ru со ссылкой на старшего помощника уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елену Крымскую.

Напомним, Boeing авиакомпании UTair рейса Сургут - Самара вынужденно вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.

"Сургутским транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. <…> Решение о посадке было принято командиром воздушного судна по причине срабатывания датчика о технической неисправности. Посадка произведена экипажем благополучно, повреждений воздушного судна, пострадавших не имеется. На борту находилось 126 пассажиров и четыре члена экипажа", - сказала Крымская.

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