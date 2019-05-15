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Губернатор Власть и политика

Глава региона провел личный прием граждан

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, где обсуждались вопросы по переселению жителей Рабочего городка из аварийного жилья, решение проблемы обманутых дольщиков ЖК "Монблан", а также меры поддержки общественной организации "Комитет Чечня Самарской области".

Жительница "Рабочего городка" Ирина Урсул вместе с внучкой Анастасией обратилась к Дмитрию Азарову через соцсети с просьбой о расселении аварийного дома №10. Этот вопрос поднимался еще в 2007 году, но ряд домов не расселен до сих пор.

В прошлом году после обращения жителей "городка" Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разработать план скорейшего разрешения проблемы. Сегодня министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что необходимые средства в размере 14,9 млн руб. заложены в областной бюджет на 2019 год, планируется выделение субсидий областному центру на приобретение квартир. Для решения вопроса также требуется внесение изменений в действующие программы по переселению аварийного жилого фонда.

Дмитрий Азаров поручил министру максимально ускорить этот процесс. "Формальные процедуры являются препятствием для быстрого решения вопроса, до конца года необходимо задачу решить", - подчеркнул губернатор.

Также Ирина Урсул попросила, чтобы новое жилье было расположено рядом с больницей им. В.Д.Середавина, поскольку женщина перенесла инсульт. Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной вместе с семьей проработать этот вопрос и подобрать соответствующую квартиру, оказав помощь в оформлении документов.

Татьяна Голуб и Нина Новик - представители инициативной группы обманутых дольщиков ЖК "Монблан" - пришли уже на повторный прием. В этот раз дольщикам были предложены конкретные механизмы удовлетворения прав. Напомним, в прошлый раз губернатор поручил минстрою провести оба процесса - разбирательство с новым застройщиком и удовлетворение прав дольщиков - параллельно

Министр строительства рассказал, что уже в 2019 году из бюджета региона будет выделено 65 млн руб. для выделения субсидий первоочередникам ЖК "Монблан". Дмитрий Азаров отметил: кто станет первоочередниками - это выбор самих дольщиков.

Глава региона поручил минстрою поделиться с ними опытом решения этой проблемы в других ЖК. Критерием для отбора могут послужить возраст дольщиков, состояние их здоровья, это могут быть многодетные семьи или семьи, выплачивающие ипотеку за не полученное до сих пор жилье. В 2020 и 2021 году предполагается обеспечить квартирами остальных дольщиков ЖК "Монблан".

Также в ходе приема рассматривался вопрос о предоставлении помещения для общественной организации "Комитет Чечня Самарской области". Сейчас она располагается в Самарском госпитале ветеранов войн, однако в связи с расширением перечня предоставляемых медицинских услуг лечебному учреждению требуются дополнительные площади.

Председатель комитета Светлана Сидоренко пояснила, что организации предлагали переехать в Дом дружбы народов. Однако его место расположения и маленькие помещения не подходят для проведения масштабных мероприятий, ведь организаця насчитывает 400 человек.

"Мы нашли помещение на ул. Мичурина, 76. Но там нужен капитальный ремонт", - отметила она. Сейчас на первом этаже этого здания располагается городской совет ветеранов, а два верхних этажа освобождаются. "Проработайте вопрос с администрацией города, оцените стоимость ремонтных работ", - поручил глава региона заместителю руководителя администрации губернатора Дмитрию Кочергину.

"Это место оптимальное - как с точки зрения расположения и проведения мероприятий у мемориала самарским воинам, погибшим в локальных конфликтах, так и с точки зрения соседства с советом ветеранов", - подчеркнул Дмитрий Азаров. При этом до переезда организация продолжит работать в госпитале.

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