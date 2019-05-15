Глава региона провел личный прием граждан

Во вторник, 14 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, где обсуждались вопросы по переселению жителей Рабочего городка из аварийного жилья, решение проблемы обманутых дольщиков ЖК "Монблан", а также меры поддержки общественной организации "Комитет Чечня Самарской области".

Жительница "Рабочего городка" Ирина Урсул вместе с внучкой Анастасией обратилась к Дмитрию Азарову через соцсети с просьбой о расселении аварийного дома №10. Этот вопрос поднимался еще в 2007 году, но ряд домов не расселен до сих пор.

В прошлом году после обращения жителей "городка" Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разработать план скорейшего разрешения проблемы. Сегодня министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что необходимые средства в размере 14,9 млн руб. заложены в областной бюджет на 2019 год, планируется выделение субсидий областному центру на приобретение квартир. Для решения вопроса также требуется внесение изменений в действующие программы по переселению аварийного жилого фонда.

Дмитрий Азаров поручил министру максимально ускорить этот процесс. "Формальные процедуры являются препятствием для быстрого решения вопроса, до конца года необходимо задачу решить", - подчеркнул губернатор.

Также Ирина Урсул попросила, чтобы новое жилье было расположено рядом с больницей им. В.Д.Середавина, поскольку женщина перенесла инсульт. Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной вместе с семьей проработать этот вопрос и подобрать соответствующую квартиру, оказав помощь в оформлении документов.

Татьяна Голуб и Нина Новик - представители инициативной группы обманутых дольщиков ЖК "Монблан" - пришли уже на повторный прием. В этот раз дольщикам были предложены конкретные механизмы удовлетворения прав. Напомним, в прошлый раз губернатор поручил минстрою провести оба процесса - разбирательство с новым застройщиком и удовлетворение прав дольщиков - параллельно

Министр строительства рассказал, что уже в 2019 году из бюджета региона будет выделено 65 млн руб. для выделения субсидий первоочередникам ЖК "Монблан". Дмитрий Азаров отметил: кто станет первоочередниками - это выбор самих дольщиков.

Глава региона поручил минстрою поделиться с ними опытом решения этой проблемы в других ЖК. Критерием для отбора могут послужить возраст дольщиков, состояние их здоровья, это могут быть многодетные семьи или семьи, выплачивающие ипотеку за не полученное до сих пор жилье. В 2020 и 2021 году предполагается обеспечить квартирами остальных дольщиков ЖК "Монблан".

Также в ходе приема рассматривался вопрос о предоставлении помещения для общественной организации "Комитет Чечня Самарской области". Сейчас она располагается в Самарском госпитале ветеранов войн, однако в связи с расширением перечня предоставляемых медицинских услуг лечебному учреждению требуются дополнительные площади.

Председатель комитета Светлана Сидоренко пояснила, что организации предлагали переехать в Дом дружбы народов. Однако его место расположения и маленькие помещения не подходят для проведения масштабных мероприятий, ведь организаця насчитывает 400 человек.

"Мы нашли помещение на ул. Мичурина, 76. Но там нужен капитальный ремонт", - отметила она. Сейчас на первом этаже этого здания располагается городской совет ветеранов, а два верхних этажа освобождаются. "Проработайте вопрос с администрацией города, оцените стоимость ремонтных работ", - поручил глава региона заместителю руководителя администрации губернатора Дмитрию Кочергину.

"Это место оптимальное - как с точки зрения расположения и проведения мероприятий у мемориала самарским воинам, погибшим в локальных конфликтах, так и с точки зрения соседства с советом ветеранов", - подчеркнул Дмитрий Азаров. При этом до переезда организация продолжит работать в госпитале.