16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Художественном" покажут фестиваль короткометражек SHNIT SHORTS (18+) Премьеры недели: убийцы, шерифы, французы и покемоны В кинотеатрах Самары идет "Война Анны" Алексея Федорченко Вышел новый тизер молодежного сериала "Все по-честному" Фильм ТРК "Губерния" о Денисе Бокурадзе признан одним из лучших на фестивале "Герой нашего времени"

Кино Культура

Премьера сериала "Все по-честному" состоится 20 мая

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 441
Версия для печати

ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев" сняли сериал совершенно нового формата - "Все по-честному". Проект уникален тем, что в нем можно увидеть не только актеров, но и обычных жителей города - ваших друзей, родственников, одноклассников.

"Все по-честному" - это сериал, в котором каждый сможет найти для себя героя по душе, обещают его создатели.

"Мы делимся со своими зрителями всей нашей кухней. В соцсетях проекта вы можете увидеть бэкстейджи, процесс монтажа и репетиций, познакомиться со съемочной группой и узнать о тонкостях написания сценария", - говорят создатели сериала.

Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и яркие эмоции. Вместе с героями придется переживать различные жизненные ситуации. И все это - совсем скоро.

Смотрите сериал "Все по-честному" с 20 мая на канале "Россия-24" ровно в 21:00!

Тизер сериала можно посмотреть по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2