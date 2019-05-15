Премьера сериала "Все по-честному" состоится 20 мая

ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев" сняли сериал совершенно нового формата - "Все по-честному". Проект уникален тем, что в нем можно увидеть не только актеров, но и обычных жителей города - ваших друзей, родственников, одноклассников.

"Все по-честному" - это сериал, в котором каждый сможет найти для себя героя по душе, обещают его создатели.

"Мы делимся со своими зрителями всей нашей кухней. В соцсетях проекта вы можете увидеть бэкстейджи, процесс монтажа и репетиций, познакомиться со съемочной группой и узнать о тонкостях написания сценария", - говорят создатели сериала.

Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и яркие эмоции. Вместе с героями придется переживать различные жизненные ситуации. И все это - совсем скоро.

Смотрите сериал "Все по-честному" с 20 мая на канале "Россия-24" ровно в 21:00!

Тизер сериала можно посмотреть по ссылке.