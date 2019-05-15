Более 600 сотрудников ННК приняли участие в весеннем марафоне по благоустройству Новокуйбышевска

Второй год подряд коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании становится обладателем Кубка победителя по итогам весеннего марафона по санитарной очистке, озеленению и благоустройству Новокуйбышевска.

На протяжении месяца работники градообразующего предприятия выходили на уборку на закрепленные территории: участки улиц Гагарина, Островского, Кирова, Калинина, площадь и сквер имени Менделеева.

Нефтехимики активно поддержали ряд всероссийских и городских акций по благоустройству и озеленению - приняли участие в субботнике в Солдатском лесу, во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая весна", который прошел в сквере имени Д.И.Менделеева. Всего в течение месячника по благоустройству в весеннем марафоне приняли участие более 620 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании, было задействовано около 50 единиц специальной техники. Усилиями нефтехимиков с улиц города собрано более 17 тонн мусора.

По-настоящему ударный труд коллектива ННК был отмечен по достоинству. По итогам городского марафона по озеленению и благоустройству Новокуйбышевская нефтехимическая компания стала обладателем Кубка победителя. Кубок и переходящий вымпел представителям предприятия вручил глава города Владимир Фомин.